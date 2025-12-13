x
13 декабря 2025
Мир

Премьер Таиланда отверг заявление Трампа о прекращении огня с Камбоджей

время публикации: 13 декабря 2025 г., 06:22 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 06:25
Премьер Таиланда отверг заявление Трампа о прекращении огня с Камбоджей
Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Таиланд и Камбоджа "согласились прекратить огонь и вернуться к первоначальному мирному соглашению", премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что Бангкок не намерен завершать военную операцию. По его словам, армия продолжит действовать "до тех пор, пока мы не будем чувствовать, что наша страна не находится под угрозой".

Чарнвиракул подчеркнул, что Таиланд "благодарен международным посредникам за усилия", однако в данный момент приоритетом правительства остается безопасность граждан и приграничных районов. "Мы не можем позволить себе остановиться только потому, что кто-то объявил о мире на пресс-конференции. Решения по безопасности Таиланда принимаются в Бангкоке, а не за океаном", – заявил он.

Заявление премьер-министра ставит под сомнение озвученную Вашингтоном картину быстрого урегулирования конфликта и указывает на продолжающиеся разногласия между сторонами по условиям прекращения огня и механизмам контроля за соблюдением договоренностей.

