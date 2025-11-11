"Натив" восстановит свою деятельность в Украине в прежнем формате

Министр по делам агентства "Натив" Зеэв Элькин и глава "Натива" Алон Шохам посетили в понедельник, 10 ноября, город Днепр (Украина). Они встретились с главным раввином Днепра Шмуэлем Каминецким и со 150 представителями еврейской общины.

Министр дал высокую оценку деятельности руководителей общины по управлению различными общинными учреждениями, предоставляющими услуги всем жителям города и способствующими укреплению гражданской стабильности в это непростое время.

В ходе визита Алон Шохам заявил, что в соответствии с указаниями министра Зеэва Элькина, организация "Натив" восстановит свою деятельность в городах Украины в формате, существовавшем до российского вторжения и начала войны.