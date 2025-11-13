x
13 ноября 2025
13 ноября 2025
13 ноября 2025
последняя новость: 09:28
13 ноября 2025
Мир

Парламент Франции заморозил пенсионную реформу

Реформы
Франция
время публикации: 13 ноября 2025 г., 08:42 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 08:53
Парламент Франции заморозил пенсионную реформу
AP Photo/Aurelien Morissard

Парламент Франции поддержал замораживание пенсионной реформы, которая была главным пунктом программы президента Франции Эммануэля Макрона. В поддержку приостановки реформы выступили 255 депутатов Национальной ассамблеи, против – 146.

Обещание заморозить реформу позволило правительству Себастьена Лекорню заручиться поддержкой социалистов и преодолеть вотумы недоверия, вынесенные месяц назад ультраправыми и ультралевыми партиями. Компромисс предусматривает приостановку реформы до президентских выборов 2027 года.

Для финансирования уступки потребуется три миллиарда евро в год. Это осложняет усилия правительства по сокращению дефицита государственного бюджета – одного из крупнейших в странах ЕС. В 2024 году он составил 5,8% – более 168 миллиардов евро.

