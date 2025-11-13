Парламент Франции заморозил пенсионную реформу

Парламент Франции поддержал замораживание пенсионной реформы, которая была главным пунктом программы президента Франции Эммануэля Макрона. В поддержку приостановки реформы выступили 255 депутатов Национальной ассамблеи, против – 146.

Обещание заморозить реформу позволило правительству Себастьена Лекорню заручиться поддержкой социалистов и преодолеть вотумы недоверия, вынесенные месяц назад ультраправыми и ультралевыми партиями. Компромисс предусматривает приостановку реформы до президентских выборов 2027 года.

Для финансирования уступки потребуется три миллиарда евро в год. Это осложняет усилия правительства по сокращению дефицита государственного бюджета – одного из крупнейших в странах ЕС. В 2024 году он составил 5,8% – более 168 миллиардов евро.