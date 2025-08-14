Суд в Москве отказался заочно арестовать Акунина через месяц после того, как его осудили на 14 лет

Таганский районный суд Москвы отказался заочно арестовать писателя Григория Чхартишвили (псевдоним – Борис Акунин) по уголовному делу о нарушении правил деятельности иностранного агента, передает ТАСС.

"В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Чхартишвили, обвиняемого по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние). Суд вернул материал в следственный орган без удовлетворения", – сказали в суде.

Напомним, что месяц назад, 14 июля, Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил писателя Григория Чхартишвили к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, и оставшегося срока в колонии строгого режима. Писателя обязали выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Ему также запрещено судебным решением в течение четырех лет "заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете".

Сам Борис Акунин прокомментировал заочный приговор так: "Всё, дорогие интернет-читатели. Мы надолго прощаемся. Военный суд не только справедлив, но и скор. Мне впаяли 14 лет плюс потом еще четыре года запрета на ведение интернет-страниц. Так что следующий мой пост появится, сейчас..., в 2043 году. Может, чуть раньше – как раз Путина выберут на седьмой срок и по этому поводу могут объявить амнистию. Вернусь к вам бодрым, 87-летним, полностью перевоспитавшимся. Не скучайте тут пока".

Обвинение утверждает, что с 11 января по 24 апреля 2025 года Борис Акунин разместил в своем телеграм-канале не менее 33 материалов без указания на то, что они касаются деятельности "иностранного агента".

Одним из примеров "поддержки терроризма" служит следующий пост: "Я долго был эволюционером, но теперь я за революцию, потому что никаким иным способом от диктатуры избавиться не получится. Выборов нет и не будет, оппонентов режим убивает или гноит в тюрьмах. Да, революция – это взрыв. Но в истории бывают такие завалы, которые ничем кроме взрыва не расчистишь".

"Содействием террористической деятельности" следствие считает разговор с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились ему президентом Украины Владимиром Зеленским и министром культуры Александром Ткаченко.

В ходе этой беседы Борис Акунин, думая, что разговаривает с украинскими политиками, призывал к объединению российских и украинских деятелей культуры, настаивая, что победа может произойти "только в умах и сердцах", а не на поле боя. Акунин также предлагал активнее агитировать российских военных сдаваться в плен и переходить на сторону Украины.