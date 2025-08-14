x
Мир

Южный Судан опровергает сообщение о переговорах с Израилем по переселению палестинцев Газы

Судан
время публикации: 14 августа 2025 г., 16:32 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 16:39
Южный Судан опровергает сообщение о переговорах с Израилем по переселению палестинцев Газы
AP Photo/Jerome Delay, File

Министерство иностранных дел Южного Судана опровергло сообщение информационного агентства AP о том, что Израиль ведет переговоры с Южным Суданом о переселении палестинцев из Газы в эту восточноафриканскую страну.

"Эти утверждения безосновательны и не отражают официальную позицию или политику правительства Республики Южный Судан", – сказано в официальном заявлении министерства иностранных дел Южного Судана.

Отметим, что около двух недель назад министр иностранных дел Южного Судана Мондей Семайя Кумба посетил Израиль, где провел встречу с главой правительства Израиля Биньямином Нетаниягу и другими представителями израильского руководства. Кроме того, он впервые посетил Иудею и Самарию.

Накануне заместитель министра иностранных дел Израиля Шарон Аскель посетила Южный Судан.

Мир
