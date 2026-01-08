x
Мир
Мир

МВД Венесуэлы сообщил о 100 убитых при попытке отражения атаки США, Мадуро и его жена были ранены

США
Погибшие
Венесуэла
время публикации: 08 января 2026 г., 05:07 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 05:49
МВД Венесуэлы сообщил о 100 убитых при попытке отражения атаки США, Мадуро и его жена были ранены
AP Photo/Ariana Cubillos

Глава МВД Венесуэлы: в ходе американской операции по захвату Мадуро погибли 100 человек; Силия Флорес ранена в голову

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в ходе американской военной операции в Каракасе, проведенной в минувшие выходные и завершившейся задержанием президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес с последующей отправкой в США, погибли 100 человек. Это первая официальная оценка потерь, озвученная венесуэльскими властями, отмечает Reuters.

До этого Каракас не публиковал сводные данные о погибших. Венесуэльские военные ранее обнародовали список имен 23 погибших военнослужащих в ходе противостояния американцам. Кроме того, власти Кубы сообщали, что во время военной операции США в Венесуэле погибли 32 кубинца.

Кабельо сообщил, что во время рейда Силия Флорес получила ранение головы, а Николас Мадуро – ранение ноги.

Венесуэльские власти также заявили о примерно 100 раненых, но не уточнили, сколько среди погибших и пострадавших военных, а сколько гражданских.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на Пентагон сообщало, что в ходе военной операции США в Венесуэле были ранены семь американских военнослужащих. Согласно этому сообщению, семь бойцов получили огнестрельные и осколочные ранения в Каракасе во время операции по захвату Николаса Мадуро и его жены, в ходе которой потребовалась нейтрализация венесуэльских и кубинских сил, обеспечивавших безопасность президента Венесуэлы. Раненных в Венесуэле доставил из Пуэрто-Рико в Сан-Антонио C-17 Globemaster III ВВС США, используемый в качестве санитарного самолета для эвакуации военнослужащих. Пятеро из пострадавших уже вернулись к исполнению служебных обязанностей, двое восстанавливаются в медицинском центре Сан-Антонио в Техасе.

