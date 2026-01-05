"Я не виновен": Николас Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке

В Федеральном суде Нью-Йорка началось первое заседание по делу захваченного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В зал суда он был доставлен без наручников.

Сегодня проходят предварительные, процессуальные, слушания. На них Мадуро и его жена Силия Флорес были ознакомлены с предъявляемыми им обвинениями. По данным Reuters, обвинения содержат четыре пункта: наркотерроризм, сговор с целью ввоза кокаина и еще два пункта, связанных с контрабандой оружия.

CNN сообщает, что в ходе слушаний Николас Мадуро заявил о своей невиновности и напомнил, что он все еще является президентом Венесуэлы.

3 января самолет ФБР с Мадуро и его женой на борту приземлился на авиабазе Стюарт в штате Нью-Йорк. Оттуда они были доставлены вертолетом на Манхэттен, после чего прибыли в управление DEA.

Мадуро и его жена были доставлены Нью-Йорк после того, как были захвачены спецназом в президентском дворце в Каракасе в ходе американской военной операции против Венесуэлы.

Первоначально их доставили вертолетом спецназа из Каракаса на большой десантный корабль USS Iwo Jima, который находится вблизи берегов Венесуэлы в Карибском море, а затем отправили самолетом в США, где им на следующей неделе будут предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей. Мадуро могут приговорить к нескольким пожизненным тюремным срокам, отмечает "Интерфакс".

Захват Мадуро

США в ночь на 3 января нанесли "крупномасштабный удар" по объектам в Венесуэле. Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес "захвачены и вывезены из страны". По словам Трампа, операция проводилась "совместно с американскими правоохранительными органами".

По данным CBS News, Мадуро и его жену захватили бойцы элитного подразделения вооруженных сил США Delta.

Власти США предъявили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес обвинения в "наркотерроризме", вскоре они предстанут перед судом в Нью-Йорке, сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди. Обвинения были предъявлены в Южном округе Нью-Йорка. "Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Николасу Мадуро инкриминированы сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и разрушительными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и разрушительными устройствами против Соединенных Штатов", – написала Бонди.

Позже Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Мадуро находился в очень защищенной локации, "напоминавшей крепость с железными дверьми". "Они направятся в Нью-Йорк. Как вы знаете, им были предъявлены обвинения в Нью-Йорке. Сначала их доставят на корабль, и затем они будут находиться на корабле. Вертолеты вывезли их, это был приятный полет на вертолете. Я уверен, им это понравилось", – заявил Трамп. Он сообщил, что американские военные доставили Мадуро и его жену на большой десантный корабль USS Iwo Jima, и оттуда его повезут на суд в Нью-Йорк. "Знаете, Мадуро хотел вести переговоры под конец, а я не хотел... мы должны были это сделать", – сказал президент США.

Военная операция в Венесуэле

По сообщениям очевидцев и местных СМИ, в Каракасе были слышны взрывы, над городом на низкой высоте пролетали самолеты и вертолеты, фиксировались перебои с электричеством.

Подтверждены прямые попадания по базе "Форт-Тиуна". По сообщениям Sky News Arabia, под обстрел мог попасть и дом министра обороны Венесуэлы, находящийся на территории комплекса.

На авиабазе "Ла-Карлота": зафиксированы крупные очаги пожара. Жители ближайших кварталов (включая район "23 января") сообщают, что от взрывной волны в домах вылетали стекла.

Помимо Каракаса, удары нанесены по аэропорту Игероте и объектам в районе Ла-Гуайра. Также поступают сообщения об атаках на острове Маргарита.

На видео в соцсетях зафиксированы машины, похожие на американские тяжелые вертолеты CH-47 Chinook.

Южная часть Каракаса, где сосредоточены военные базы, полностью обесточена. Также сообщается о масштабных сбоях в работе интернета.

По данным Washington Post, помимо прочего была атакована авиабаза имени генералиссимуса Франсиско Миранды.

Судя по сообщениям AP, удары по целям в Венесуэле наносились в течение примерно получаса.

New York Times отмечает, что американская авиация не встретила значительного сопротивления со стороны ПВО Венесуэлы.

Нефтяная структура Венесуэлы не была повреждена в результате авиаударов, отмечает Bloomberg.

Бронетехника венесуэльской армии заняла позиции вокруг президентского дворца Мирафлорес.

Венесуэльские власти заявили об ударах по гражданским и военным объектам и назвали происходящее "империалистической атакой", призвав сторонников выйти на улицы, передает AP.

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес после удара заявила, что у властей нет сведений о местонахождении Мадуро и Флорес, и потребовала доказательств того, что они живы. При этом официального подтверждения со стороны Каракаса, что Мадуро действительно захвачен и вывезен из страны американцами, пока нет.

По данным Reuters, Мадуро был захвачен элитными подразделениями спецназа (детали операции не раскрывались). Трамп анонсировал пресс-конференцию в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Правовые основания удара остаются предметом споров: сенатор-республиканец Майк Ли публично поставил вопрос о конституционной правомерности действий администрации без объявления войны или отдельного разрешения Конгресса. AP пишет, что госсекретарь Марко Рубио в разговоре с Ли заявил: Мадуро "арестован американским персоналом, чтобы предстать перед судом" в США.

Эскалации предшествовали месяцы наращивания давления и военной активности США в регионе. Reuters ранее сообщал, что в конце 2025 года администрация Трампа рассматривала "новую фазу" операций против режима Мадуро, включая скрытые действия. При этом в Вашингтоне обсуждался широкий набор вариантов, вплоть до силового отстранения Мадуро от власти.

На этом фоне 29 декабря Трамп заявлял, что США "ударили" по району в Венесуэле, где "грузят лодки наркотиками". СМИ сообщали о "дроновом ударе" по зоне швартовки. Предполагалось, что за операцией стоит ЦРУ.

По предварительным данным, на военных объектах Венесуэлы в результате атак американцев около 40 убитых и раненых. Среди американских военных потерь нет.

Помимо прочего, был уничтожен зенитный ракетный комплекс "Бук" российского производства.

Отметим, что после того, как американские военные покинули территорию Венесуэлы, в некоторых городах, в частности в Каракасе и Ла Гуайре, на улицах появилось множество вооруженных людей – как полицейских, так и гражданских, поддерживающих режим Мадуро.

Участие ЦРУ

Представитель ЦРУ в ходе специального брифинга в субботу сообщил, что благодаря собранной агентством информации и благодаря тщательной подготовке операции в Венесуэле подразделению Delta Force армии США удалось беспрепятственно захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Он отметил, что небольшая группа ЦРУ тайно работала в Венесуэле с августа, собирая сведения о привычках и распорядке дня Мадуро. Им удалось предоставить "сведения исключительной важности".

По словам представителя ЦРУ, специальная подготовительная группа работала в течение нескольких месяцев, регулярно проводя встречи и телефонные разговоры с заместителем главы аппарата Белого дома Стивеном Миллером, госсекретарем США Марко Рубио, министром обороны, гендиректором ЦРУ и иногда с президентом Дональдом Трампом.

Участие Кубы

Власти Кубы заявили, что 32 кубинца погибли в ходе боевых действий во время операции США против Венесуэлы, проведенной рано утром 3 января 2026 года.

В заявлении, цитируемом Periódico Cubano, говорится, что погибшие выполняли задания по линии Революционных вооруженных сил и МВД Кубы по запросу венесуэльских органов.

Согласно официальной версии Гаваны, речь идет о потерях "в ходе боевых действий" в рамках того, что кубинская сторона называет "преступным нападением", совершенным правительством США против "братской Боливарианской Республики Венесуэла".

На фоне сообщения о гибели кубинцев президент Кубы подписал декрет о двух днях национального траура (5-6 января 2026 года), уведомляет официальное издание Granma.

Кубинские власти осуждают действия США против Венесуэлы и заявляют о поддержке венесуэльского руководства.

Реакция стран и организаций

Реакция других стран неоднозначная. Бразилия, Уругвай, Куба, КНР, ЮАР и Иран осудили удары. Тегеран назвал происходящее нарушением суверенитета и призвал Совбез ООН вмешаться.

Террористическая организация ХАМАС опубликовал заявление, в котором указано, что группировка "решительно осуждает американскую агрессию против Республики Венесуэла и похищение президента Мадуро и его жены".

Президент Аргентины Хавьер Милей, напротив, публично приветствовал заявление Трампа о захвате Мадуро.

МИД РФ распространил следующее заявление: "Предельно встревожены сообщениями о том, что Президент Венесуэлы Н.Мадуро с супругой в ходе сегодняшних агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права".

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил: "Украина последовательно защищала право народов жить свободно – без диктатуры, угнетения и нарушений прав человека. Режим Мадуро нарушал все эти принципы во всех отношениях. Демократические страны и правозащитные организации по всему миру подчеркивали масштабные преступления его режима, насилие, пытки, угнетение, злоупотребления всеми основными свободами, украденные голоса, а также разрушение демократии и верховенства права. Украина не признала легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия против протестующих – вместе с десятками других стран в разных частях мира. Народ Венесуэлы должен иметь шанс на нормальную жизнь, безопасность, процветание и человеческое достоинство. Мы будем и дальше поддерживать их право на эту нормальность, уважение и свободу. Мы выступаем за дальнейшее развитие событий в соответствии с принципами международного права, отдавая приоритет демократии, правам человека и интересам венесуэльцев. Спасибо всем по всему миру, кто помогает защищать жизнь".

МИД Турции заявил: "Турция придает большое значение стабильности в Венесуэле. Мы внимательно следим за последними событиями и призываем все стороны проявлять сдержанность, чтобы избежать негативных последствий для региональной и международной безопасности. Турция готова внести свой вклад в разрешение кризиса".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна "никак не участвовала" в операции США в Венесуэле, и он хочет получить больше информации, прежде чем давать комментарии. Стармер отметил, что пока не разговаривал с Трампом о захвате Мадуро американцами.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что любое решение по Венесуэле должно соответствовать международному праву и Уставу ООН. "Мы очень внимательно следим за ситуацией в Венесуэле. Мы поддерживаем народ Венесуэлы и выступаем за мирный и демократический переход. Любое решение должно соответствовать международному праву и Уставу ООН", – написала она в соцсети X.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро опубликовал следующее заявление: "Никакое долгосрочное политическое решение не может быть навязано извне, и что только суверенные народы определяют свое собственное будущее".

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прокомментировал последние события в Венесуэле. "Израиль высоко оценивает операцию Соединенных Штатов под руководством президента Трампа, который действовал как лидер свободного мира. В этот исторический момент Израиль стоит на стороне свободолюбивого венесуэльского народа, пострадавшего от беззаконной тирании Мадуро. Израиль приветствует свержение диктатора, возглавлявшего сеть наркоторговли и террора, и надеется на возвращение демократии в Венесуэлу и дружественные отношения между нашими государствами. Народ Венесуэлы заслуживает возможности реализовать свои демократические права. Южная Америка заслуживает будущего, свободного от оси террора и наркоторговли", – заявил Саар.

В связи с происходящим в Венесуэле министерство иностранных дел Израиля опубликовало предупреждение для израильтян, призывая не посещать эту страну по любым причинам: как в интересах бизнеса, так и в туристических. МИД подчеркивает, что следит за ситуацией и в случае изменений опубликует дополнительное оповещение.

Заявление Мачадо

Лауреат Нобелевской премии мира 2025 года, оппозиционер Мария Корина Мачадо заявила, что гражданам Венесуэлы нужно готовиться к "демократическому переходу" власти после захвата властями США Николаса Мадуро.

В своем обращении в соцсети X она пишет: "Венесуэльцы, НАСТАЛ ЧАС СВОБОДЫ! Николас Мадуро с сегодняшнего дня предстает перед международным правосудием за чудовищные преступления, совершенные против венесуэльцев и граждан многих других стран. Ввиду его отказа принять согласованный выход из кризиса правительство Соединенных Штатов выполнило свое обещание обеспечить соблюдение закона. Настал час, когда Народный суверенитет и Национальный суверенитет должны восторжествовать в нашей стране. Мы наведем порядок, освободим политических заключенных, построим исключительную страну и вернем наших детей домой. Мы боролись годами, отдали все, и это того стоило. То, что должно было произойти, происходит. Это час граждан. Тех, кто рискнул всем ради демократии 28 июля. Тех, кто избрал Эдмундо Гонсалеса Уррутию законным президентом Венесуэлы, который должен немедленно вступить в исполнение своего конституционного мандата и быть признан Главнокомандующим Национальных вооруженных сил всеми офицерами и солдатами, входящими в их состав. Сегодня мы готовы обеспечить выполнение нашего мандата и взять власть. Оставайтесь бдительными, активными и организованными до тех пор, пока не будет осуществлен Демократический переход. Переход, которому нужны ВСЕ. Венесуэльцам, находящимся внутри страны, – будьте готовы запустить в действие то, о чем мы очень скоро сообщим вам через наши официальные каналы. Венесуэльцам, находящимся за рубежом, – мы нуждаемся в вашей мобилизации, в воздействии на правительства и граждан всего мира и в их вовлечении уже сейчас в масштабную операцию по строительству новой Венесуэлы. В эти решающие часы примите всю мою силу, мою уверенность и мою любовь. Мы все остаемся настороже и на связи. ВЕНЕСУЭЛА БУДЕТ СВОБОДНОЙ! Мы идем рука об руку с Богом – до конца".

Смена руководства Венесуэлы

Обязанности президента Венесуэлы должна исполнять Делси Родригес, занимавшая до сих пор пост вице-президента, постановил Верховный суд страны. Об этом сообщает агентство EFE.

В Верховном суде отметили, что это необходимо, чтобы обеспечить дальнейшее управление Венесуэлой, в том числе ее обороной.

Делси Родригес осудила "вооруженную агрессию" против Венесуэлы и подчеркнула, что ее страна никогда не станет ничьей колонией и будет отстаивать свой суверенитет. Она также потребовала освободить Николаса Мадуро и его супругу. При этом было отмечено, что природные богатства Венесуэлы принадлежат исключительно народу этой страны.

В телеобращении на заседании Совета обороны она заявила: "Правительства всего мира шокированы тем, что Венесуэла стала объектом атаки такого рода, которая, без сомнения, имеет сионистский оттенок".

Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что госсекретарь Марко Рубио переговорил с Делси Родригес, и она якобы согласилась сотрудничать с американским руководством.