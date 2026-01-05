x
05 января 2026
Мир

Николаса Мадуро доставили в Нью-Йорк в наручниках: ему огласят обвинение в наркотерроризме

время публикации: 05 января 2026 г., 15:09 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 15:09
Николаса Мадуро доставили в Нью-Йорк в наручниках: ему огласят обвинение в наркотерроризме
Президент Венесуэлы Николас Мадуро был доставлен в Нью-Йорк в наручниках в сопровождении многочисленного конвоя. Как сообщает Sky News, власти США обеспечили крайне серьезную охрану, чтобы ничто не помешало этапированию Мадуро в суд Нью-Йорка.

С утра дороги, ведущие к зданию суда, были перекрыты. Николас Мадуро в наручниках и в сопровождении конвоя вышел из изолятора, агенты DEA сопроводили его к машине, после чего на вертолете его доставят в суд.

В суде Николас Мадуро появится примерно в 17:00 по местному времени, как и его жена Силия Флорес.

