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Мир

Российских туристов депортируют из Турции за чтение Библии в соборе Святой Софии

Россия
Туризм
Турция
Религия
время публикации: 15 июля 2026 г., 14:33 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 14:33
Российских туристов депортируют из Турции за чтение Библии в соборе Святой Софии
AP Photo/Emrah Gurel

Супружеская пара россиян были задержаны 13 июля в соборе Святой Софии в Стамбуле за чтение Библии. Как сообщают российские СМИ, Виктория и Игорь были задержаны турецкой полицией по подозрению в "разжигании ненависти или вражды среди населения или унижении отдельных групп населения" – поскольку читали Библию в мечети.

По сообщению Moscow Times, супругам грозит депортация из Турции. В настоящее время они находятся в центре временного содержания для иностранцев в ожидании депортации. Генеральное консульство РФ в Турции уже связалось с адвокатом задержанных.

Собор Святой Софии, или Айя-София – византийский собор, построенный в 537 году. В 2020 году Реджеп Тейип Эрдоган подписал указ о возвращении этого объекта, который был музеем, для работы качестве мечети. В настоящее время это действующая мечеть и объект Всемирного наследия UNESCO. Мечеть открыта для туристов, однако в связи с ее культовой принадлежностью женщины при посещении должны надевать головной убор.

Мир
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