Свинья с 1,1 миллионами подписчиков в Instagram получила рекорд Гиннесса

время публикации: 15 марта 2026 г., 16:42 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 16:42
Свинья по кличке Мерлин, живущая в Калифорнии и ставшая популярной в соцсетях, была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как свинья с самым большим количеством подписчиков в Instagram – 1,1 миллиона. Согласно данным организации, фиксирующей мировые рекорды, на 23 февраля у аккаунта Мерлина было именно столько подписчиков, что позволило ему получить этот титул.

Хозяйка животного, Мина Алали, забрала поросенка в марте 2022 года и начала обучать его, когда ему было всего три месяца. В роликах, которые публикуются на странице Мерлина в Instagram, можно увидеть, как свинья нажимает специальные кнопки, размещенные по дому. С их помощью воспроизводятся голосовые сообщения, передающие его желания и потребности.

Сейчас Мерлину четыре года, и в его доме установлено более 30 кнопок, которыми он активно пользуется. Нажимая их, свинья воспроизводит разные сообщения, что вызывает в интернете обсуждения о том, насколько свиньи могут быть умными, эмоциональными и в чем-то похожими на людей, если уделять их обучению достаточно времени, терпения и использовать положительное поощрение. У Мерлина уже сформировалось большое и преданное сообщество поклонников, которые с интересом следят за его страницей и ждут, что он сделает или "скажет" в следующий раз.

