Совбез ООН продлил санкции против хуситов до ноября 2026 года
время публикации: 15 ноября 2025 г., 10:56 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 11:20
Совет безопасности ООН призвал к активизации усилий по осуществлению эмбарго на поставки оружия йеменским хуситам, поддерживаемым Ираном.
В резолюции, продлевающей санкции против хуситов до 14 ноября 2026 года, Совбез осудил осуществляемые ими нападения и потребовал прекратить подобные действия, "включая те, что направлены против инфраструктуры и гражданских объектов".
Текст был принят 13 голосами "за", при этом постоянные члены – Китай и Россия – воздержались.
Адресные санкции, в том числе замораживание активов и запрет на поездки, действуют в настоящее время в отношении около 10 человек, большинство из которых являются высокопоставленными чиновниками-хуситами, а также против группировки в целом.
Ссылки по теме