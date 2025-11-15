Совбез ООН продлил санкции против хуситов до ноября 2026 года

Совет безопасности ООН призвал к активизации усилий по осуществлению эмбарго на поставки оружия йеменским хуситам, поддерживаемым Ираном.

В резолюции, продлевающей санкции против хуситов до 14 ноября 2026 года, Совбез осудил осуществляемые ими нападения и потребовал прекратить подобные действия, "включая те, что направлены против инфраструктуры и гражданских объектов".

Текст был принят 13 голосами "за", при этом постоянные члены – Китай и Россия – воздержались.

Адресные санкции, в том числе замораживание активов и запрет на поездки, действуют в настоящее время в отношении около 10 человек, большинство из которых являются высокопоставленными чиновниками-хуситами, а также против группировки в целом.