Скандал вокруг минюста США: подписи Трампа на помилованиях оказались полностью идентичными

Министерство юстиции США оказалось в центре скандала после публикации материалов Associated Press о том, что на сайте ведомства были размещены документы о помиловании с идентичными подписями Дональда Трампа.

Речь идет о семи указах о полном и безусловном помиловании от 7 ноября, в том числе в отношении бывшей звезды бейсбольной команды New York Mets Дэррила Строберри, экс-спикера палаты представителей штата Теннесси Глена Касады и бывшего сержанта полиции Нью-Йорка Майкла Макмахона. Два независимых эксперта по почерку подтвердили AP, что первоначально выложенные подписи полностью совпадают, что невозможно для "живой подписи".

После того как пользователи сети обратили внимание на "клоновые" автографы, минюст США в течение нескольких часов незаметно заменил файлы на версии с уже различающимися подписями и заявил, что произошла "техническая ошибка", связанная с кадровыми проблемами на фоне "демократического шатдауна".

Представитель ведомства Чад Гилмартин заверил, что Трамп "лично подписал все помилования от 7 ноября", а на сайт якобы по ошибке несколько раз загрузили один и тот же экземпляр. В Белом доме также заявили, что бывший президент подписывает все указы о помиловании от руки.

Особую иронию ситуации, как отмечает AP, придает то, что сам Трамп на протяжении ранее жестко критиковал Джо Байдена за использование автограф-устройства (autopen) для подписания документов и даже вывесил фотографию такого аппарата вместо портрета Байдена в созданной им "Аллее славы президентов" у Западного крыла. Республиканцы в Конгрессе ранее обвиняли Байдена в "подорванных интеллектуальных способностях" и называли использование autopen "одним из величайших скандалов в истории США", требуя признать ряд актов недействительными. Теперь демократы, в том числе конгрессмен Дэйв Мин, требуют расследовать, кто на самом деле контролирует подписание документов в Белом доме Трампа.

Юристы, опрошенные Associated Press, подчеркивают, что способ нанесения подписи сам по себе не влияет на юридическую силу помилования, если можно доказать, что президент действительно намеревался его выдать. По словам правового историка Фрэнка Боумэна, любые повторные "живые" подписи выглядят лишь попыткой избежать прямых сравнений с Байденом, но не отменяют уже выданных актов милости. Сам Трамп в последние недели активно использует право помилования в отношении политических союзников, доноров и лиц, заявляющих о "политически мотивированном преследовании" со стороны прежней администрации.