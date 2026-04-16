x
16 апреля 2026
|
последняя новость: 19:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Палата представителей: Трампу не нужно одобрение Конгресса для новых ударов по Ирану

США
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 16 апреля 2026 г., 19:20 | последнее обновление: 16 апреля 2026 г., 19:24
AP Photo/Rod Lamkey

Палата представителей США незначительным большинством голосов отклонила резолюцию, призванную не допустить дальнейших ударов по Ирану без санкции Конгресса. Документ, внесенный конгрессменами Ро Ханной и Томасом Мэсси, был отклонен 219 голосами против 212; за резолюцию проголосовали все демократы Палаты, кроме четырех, против – большинство республиканцев.

Решение Палаты представителей последовало через день после того, как аналогичную инициативу отклонил и Сенат.

2 марта, через два дня после начала кампании против Ирана, Трамп направил в Конгресс предусмотренное законом уведомление, в котором обосновал операцию необходимостью защиты национальных интересов и "ликвидации глобальной угрозы". Эта формулировка расходится с публичной позицией администрации о непосредственной угрозе, исходящей от Ирана, американским военным и союзникам в регионе.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
