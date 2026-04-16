Палата представителей: Трампу не нужно одобрение Конгресса для новых ударов по Ирану

Палата представителей США незначительным большинством голосов отклонила резолюцию, призванную не допустить дальнейших ударов по Ирану без санкции Конгресса. Документ, внесенный конгрессменами Ро Ханной и Томасом Мэсси, был отклонен 219 голосами против 212; за резолюцию проголосовали все демократы Палаты, кроме четырех, против – большинство республиканцев.

Решение Палаты представителей последовало через день после того, как аналогичную инициативу отклонил и Сенат.

2 марта, через два дня после начала кампании против Ирана, Трамп направил в Конгресс предусмотренное законом уведомление, в котором обосновал операцию необходимостью защиты национальных интересов и "ликвидации глобальной угрозы". Эта формулировка расходится с публичной позицией администрации о непосредственной угрозе, исходящей от Ирана, американским военным и союзникам в регионе.