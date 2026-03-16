Начато рассмотрение апелляции Саркози по делу о получении десятков миллионов от Каддафи
время публикации: 16 марта 2026 г., 12:27 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 12:33
Апелляционный суд Парижа начал рассмотрение апелляции бывшего президента Франции Николя Саркози по делу о ливийском финансировании, согласно которому ливийский диктатор Муамар Каддафи передал около 50 миллионов евро на ведение избирательной кампании 2007 года.
В сентябре 2025 года суд Парижа признал Саркози виновным в преступном сговоре по делу данному делу, приговорив к пяти годам тюрьмы. 21 октября отставной политик прибыл в тюрьму "Санте". Однако уже 10 ноября его освободили под судебные обязательства до начала рассмотрения апелляции.
Бывший президент продолжает отрицать свою вину. Три недели заключения Саркози описал как "кошмар" и "изнуряющий опыт". Он опубликовал мемуары, в которых рассказал о тюремном опыте.
