16 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
16 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Министры иностранных дел России и Египта провели переговоры по Газе

Газа
Россия
Иран
Египет
время публикации: 16 ноября 2025 г., 22:22 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 22:29
AP Photo/Sergei Chuzavkov

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдельати провели телефонные переговоры, посвященные урегулированию палестинской проблемы.

"Интерфакс" сообщает, что в ходе переговоров обсуждлись рассматриваемый на Совете безопасности ООН проект американской резолюции по Газе и связанные с этим российские предложения.

Российский МИД сообщил, что состоялся также обмен мнениями по ситуации вокруг иранской ядерной программы. "Подчеркнута обоюдная приверженность политико-дипломатическому пути урегулирования и важность поиска решений, позволяющих избежать новой эскалации напряженности", – указывается в сообщении МИДа.

Мир
