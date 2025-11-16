В Индии задержан подозреваемый в причастности к теракту 10 ноября

Национальное разведывательное агентство Индии арестовало подозреваемого в причастности к взрыву автомобиля рядом с "Красным фортом" в Дели. Взрыв, в результате которого погибли восемь человек и 20 получили ранения, признан терактом.

Арестованный – житель индийской территории Джамму и Кашмир Амир Рашид Али. Автомобиль Hyundai i20, в котором в момент взрыва 10 ноября находился террорист-смертник Умар Ун Наби, был зарегистрирован на его имя. Согласно материалам дела, они были в сговоре.

Напомним, что взрыв произошел, когда автомобиль остановился на светофоре рядом со станцией метро "Красный форт". После этого В нескольких городах Индии, а также в Джамму и Кашмире было объявлено состояние повышенной боеготовности. Посольство США выступило с предупреждением для своих граждан, рекомендовав им избегать людных мест.