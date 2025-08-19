Axios: Трамп прервал встречу с европейскими лидерами, чтобы позвонить Путину

Источники в Белом доме сообщили изданию Axios, что президент США Дональд Трамп прервал встречу с европейскими лидерами, чтобы позвонить президенту России Владимиру Путину. После этого переговоры продолжились.

Ранее в понедельник, 18 августа, Трамп упоминал, что Путин ждет от него звонка после завершения встречи с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.

Axios отмечается, что аналогичным образом Трамп связался с Зеленским после окончания переговоров с Путиным.