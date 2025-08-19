x
19 августа 2025
Мир

Axios: Трамп прервал встречу с европейскими лидерами, чтобы позвонить Путину

Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
время публикации: 19 августа 2025 г., 00:17 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 00:21
Axios: Трамп прервал встречу с европейскими лидерами, чтобы позвонить Путину
AP Photo/Alex Brandon, File

Источники в Белом доме сообщили изданию Axios, что президент США Дональд Трамп прервал встречу с европейскими лидерами, чтобы позвонить президенту России Владимиру Путину. После этого переговоры продолжились.

Ранее в понедельник, 18 августа, Трамп упоминал, что Путин ждет от него звонка после завершения встречи с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.

Axios отмечается, что аналогичным образом Трамп связался с Зеленским после окончания переговоров с Путиным.

