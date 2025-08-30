x
Мир

Трамп: трехсторонняя встреча президентов США, России и Украины должна состояться

Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
время публикации: 30 августа 2025 г., 20:45 | последнее обновление: 30 августа 2025 г., 20:59
Трамп: будет трехсторонняя встреча президентов США, России и Украины
AP Photo/Jacquelyn Martin

Дональд Трамп заявил в интервью изданию Daily Caller, что трехсторонняя встреча президентов США, России и Украины по мирному урегулированию состоится.

"Не знаю, состоится ли встреча Путина и Зеленского, но трехсторонняя встреча будет", – сказал он.

На вопрос о его собственных разногласиях с Путиным, Трамп ответил: "Мы ладили. Вы видели, у нас были хорошие отношения на протяжении многих лет, очень хорошие. Вот почему я действительно думал, что мы это сделаем".

Объясняя, как он видит будущее мирное урегулирование, президент США использовал следующую аналогию: "У вас есть ребенок, и есть другой ребенок на площадке, и они ненавидят друг друга, начинают махать руками, машут и машут, и вы хотите, чтобы они прекратили, а они продолжают. Через некоторое время они сами будут рады остановиться, понимаете? Это почти то же самое. Иногда им нужно немного побороться, прежде чем вы сможете их остановить. Но это длится уже долго. Много людей погибли".

