Эквадор объявил ХАМАС, "Хизбаллу" и КСИР террористическими группировками
время публикации: 16 сентября 2025 г., 11:37 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 11:37
Президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ, объявляющий террористическими организациями палестинский ХАМАС, ливанскую "Хизбаллу" и иранский Корпус стражей Исламской революции.
В указе отмечаются, что эти организации угрожают суверенитету и национальной безопасности. Президент поручил разведывательному сообществу проанализировать влияние ХАМАСа, "Хизбаллы" и КСИР на действующие в Эквадоре вооруженные группировки.