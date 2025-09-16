Эквадор объявил ХАМАС, "Хизбаллу" и КСИР террористическими группировками

Президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ, объявляющий террористическими организациями палестинский ХАМАС, ливанскую "Хизбаллу" и иранский Корпус стражей Исламской революции.

В указе отмечаются, что эти организации угрожают суверенитету и национальной безопасности. Президент поручил разведывательному сообществу проанализировать влияние ХАМАСа, "Хизбаллы" и КСИР на действующие в Эквадоре вооруженные группировки.