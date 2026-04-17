Чрезвычайное происшествие возле посольства Израиля в Лондоне, ведется расследование

Британская полиция расследует инцидент в сфере безопасности возле посольства Израиля в Лондоне после того, как сотрудники посольства обнаружили в прилегающем к нему районе несколько подозрительных предметов. Полиция в ответ на инцидент увеличила количество сотрудников, патрулирующих район.

В сообщении британской полиции сказано, что лондонское подразделение по борьбе с терроризмом расследует опубликованное ночью в интернете видео, в котором некая группа утверждала, что атаковала посольство с помощью дронов, несших опасные вещества.

Британская полиция подчеркивает, что сообщения об атаке посольства не подтвердились. Ведется расследование. При этом в сообщении полиции Лондона признают повышенный риск для общественной безопасности.