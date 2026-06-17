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Израильтянин задержан на Кипре по подозрению в покушении на убийство

Израиль
Криминал
Кипр
время публикации: 17 июня 2026 г., 22:26 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 22:26
Израильтянин задержан на Кипре по подозрению в покушении на убийство
AP Photo/Giannis Papanikos

21-летний гражданин Израиля задержан на кипрском курорте Айя-Напа после поножовщины у ночного клуба.

По данным полиции, израильтянин вступил в перепалку с местным жителем, после чего пустил в ход нож, ранив троих – своего оппонента и двух охранников, пытавшихся разнять дерущихся.

Кипрские полицейские утверждают, что израильтянин при задержании оскорблял их.

Новостная служба "Кан" передала, что вместе с израильтянином был задержан 22-летний местный житель. Орудие преступления – нож – приобщено к делу.

В среду, 17 июня, суд продлил срок содержания израильтянина под стражей на восемь дней.

Мир
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