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Мир

Трамп пригрозил возобновить удары по Ирану, если Тегеран не будет соблюдать договоренности

США
Война с "Хизбаллой"
Дональд Трамп
Израиль
время публикации: 17 июня 2026 г., 17:53 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 18:11
Трамп пригрозил возобновить удары по Ирану, если Тегеран не будет соблюдать договоренности
Ludovic MARIN/Pool Photo via AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что промежуточная договоренность с Ираном не является окончательной, и пригрозил возобновить боевые действия, если окончательное соглашение ему не понравится или же Тегеран не будет соблюдать договоренности.

Агентство Reuters сообщает, что это было сказано в беседе Трампа с журналистами на полях саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бене.

"Это меморандум о взаимопонимании. И если он мне не понравится, мы вернемся к ударам, к сбрасыванию бомб. Если мне это не понравится, если они не будут соблюдать договоренности, мы сразу же вернемся к бомбардировкам", – сказал президент США.

По словам Трампа, меморандум о взаимопонимании с Ираном не предусматривает немедленного снятия санкций с Тегерана.

При этом он высоко оценил рамочные договоренности, достигнутые его администрацией. "Это очень сильная сделка. Никто не знает, что это такое, но она очень сильная, и, похоже, большинство людей очень довольны", – заявил Трамп.

ИзданиеTime of Israel пишет, что на двусторонней встрече с премьер-министром Индии Трампу был задан вопрос, хочет ли он, чтобы Израиль прекратил военные действия против "Хизбаллы" в Ливане, на что тот ответил: "Нет, я хочу, чтобы Израиль мог защитить себя, но я также хочу, чтобы он проявлял осмотрительность".

Меморандум о взаимопонимании с Ираном до сих пор официально не опубликован. Документ, состоящий из 14 пунктов, был днем ранее опубликован телеканалом "Аль-Арабия". Телеканал утверждает, что это есть текст соглашения. В этом документе говорится об открытии Ормузского пролива, об экономических уступках Тегерану, в свою очередь Иран обязуется не производить ядерное оружие и на более позднем этапе обсудить судьбу обогащенных материалов и другие вопросы, связанные с иранской ядерной программой.

Мир
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