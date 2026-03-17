x
17 марта 2026
|
последняя новость: 11:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Афганистан обвинил Пакистан в ударе по кабульской больнице, сообщив о 400 погибших

Афганистан
Пакистан
время публикации: 17 марта 2026 г., 11:08 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 11:15
AP Photo/Siddiqullah Alizai

Власти Афганистана обвинили Пакистан в ударе по реабилитационной больнице для наркоманов в Кабуле. Представитель правительства Хамдулла Фитрат заявил, что по предварительным данным, 400 человек погибли, 250 получили ранения.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения администрации талибов Шарафат Заман сообщил, что во время атаки в государственном медицинском центре "Омид" находилось около 3000 пациентов. Афганское телевидение публикует кадры разрушенной, охваченной огнем больницы.

Министерство информации Пакистана обвинило талибов в искажении фактов. "Была атакована инфраструктура террора, включая склады с оружием и техническим оборудованием афганского и пакистанского "Талибана" в Кабуле и Нангархаре. Оно использовалось для ударов по мирному населению Пакистана", – говорится в заявлении.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 марта 2026

TOLOnews: в результате ударов Пакистана по Кабулу погибли более 250 человек, свыше 400 ранены
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 февраля 2026

Министр обороны Пакистана: с талибским Афганистаном идет "открытая война"