Афганистан обвинил Пакистан в ударе по кабульской больнице, сообщив о 400 погибших

Власти Афганистана обвинили Пакистан в ударе по реабилитационной больнице для наркоманов в Кабуле. Представитель правительства Хамдулла Фитрат заявил, что по предварительным данным, 400 человек погибли, 250 получили ранения.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения администрации талибов Шарафат Заман сообщил, что во время атаки в государственном медицинском центре "Омид" находилось около 3000 пациентов. Афганское телевидение публикует кадры разрушенной, охваченной огнем больницы.

Министерство информации Пакистана обвинило талибов в искажении фактов. "Была атакована инфраструктура террора, включая склады с оружием и техническим оборудованием афганского и пакистанского "Талибана" в Кабуле и Нангархаре. Оно использовалось для ударов по мирному населению Пакистана", – говорится в заявлении.