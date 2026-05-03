Чемпионат Германии. "Шальке 04" вернулся в элиту

За два тура до финиша победителем второй бундеслиги стал "Шальке 04" (Гельзенкирхен).

"Шахтеры" вылетели из элиты в 2023 году.

За второе (прямой выход в первую Бундеслигу) и третье (участие в стыковых матчах) борьбу ведут "Падерборн" (58 очков), "Ганновер" (57), "Эверсберг" (56), "Дармштадт" (51).

Столичная "Герта" сохраняет чисто математические шансы (48 очков).

В матче тридцать второго тура "Шальке04" победил "Фортуну" (Дюссельдорф) 1:0. Победный гол забил капитан и лучший бомбардир команды Кенан Караман, в 2018-20 годах игравший за "Фортуну" (в том числе в элитном дивизионе).