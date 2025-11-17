x
Мир

Обрушение моста на шахте в ДРК, десятки погибших

Африка
время публикации: 17 ноября 2025 г., 10:11 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 10:19
Обрушение моста на шахте в ДРК, десятки погибших
AP Photo/Moses Sawasawa

По меньшей мере 32 горняка погибли в Демократической республике Конго при обрушении моста на шахте "Каландо", расположенной в провинции Луалаба. Шахта действовала нелегально.

"Несмотря на то, что в связи с проливными дождями и опасностью обвалов власти запретили заниматься горными разработками, шахтеры-нелегалы проникли на территорию карьера, чтобы продолжить добычу", – сообщил министр внутренних дел провинции Рой Каумба Майонде.

Согласно поступающем из ДРК сообщениям, правительственные войска открыли огонь, когда горняки находились на мосту. Возникла паника и давка. Под тяжестью тел мост рухнул.

ДРК – крупнейший в мире производитель кобальта, необходимого для производства батарей для электромобилей. Около 80% производства контролируется КНР. На шахтах, многие из которых действуют нелегально, не соблюдаются правила безопасности, процветает детский труд.

Мир
