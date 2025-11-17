x
17 ноября 2025
|
последняя новость: 18:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 ноября 2025
|
17 ноября 2025
|
последняя новость: 18:50
17 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Российский дрон поджег в порту Измаила турецкое судно со сжиженным газом

Война в Украине
Турция
Нефть и газ
Судоходство
время публикации: 17 ноября 2025 г., 17:24 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 17:24
Российский дрон поджег в порту Измаила турецкое судно со сжиженным газом
Ukrainian Presidential Press Office via AP

В результате российской атаки с применением дронов в порту города Измаил в Одесской области загорелось турецкое судно с грузом сжиженного газа.

В связи с опасностью взрыва из приграничного поселка Плауру в Румынии были эвакуированы свыше 15 тысяч жителей, сообщает украинское информационное агентство УНIАН.

По информации агентства, экипаж судна был эвакуирован, пострадавших нет.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 ноября 2025

"До конца СВО": в Ульяновске отключают мобильный интернет
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 27 октября 2025

Украина покупает у Швеции боевые самолеты с израильскими системами