Российский дрон поджег в порту Измаила турецкое судно со сжиженным газом

В результате российской атаки с применением дронов в порту города Измаил в Одесской области загорелось турецкое судно с грузом сжиженного газа.

В связи с опасностью взрыва из приграничного поселка Плауру в Румынии были эвакуированы свыше 15 тысяч жителей, сообщает украинское информационное агентство УНIАН.

По информации агентства, экипаж судна был эвакуирован, пострадавших нет.