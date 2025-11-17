Российский дрон поджег в порту Измаила турецкое судно со сжиженным газом
В результате российской атаки с применением дронов в порту города Измаил в Одесской области загорелось турецкое судно с грузом сжиженного газа.
В связи с опасностью взрыва из приграничного поселка Плауру в Румынии были эвакуированы свыше 15 тысяч жителей, сообщает украинское информационное агентство УНIАН.
По информации агентства, экипаж судна был эвакуирован, пострадавших нет.