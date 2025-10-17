Польша отказалась выдать Германии украинца, подозреваемого в причастности к подрыву "Северного потока"

Окружной суд Варшавы отклонил запрос Германии об экстрадиции 46-летнего украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Агентство AP сообщает, что суд также распорядился немедленно освободить Журавлева из-под стражи.

Подозреваемого задержали 30 сентября под Варшавой по немецкому ордеру. Германия утверждает, что он является инструктором по дайвингу и входил в группу, заложившую взрывчатку на трубопроводах вблизи датского острова Борнхольм.

Адвокат задержанного Тимофей Папроцкий до оглашения решения суда настаивал на том, что его подзащитный не может рассчитывать на справедливое разбирательство в Германии. Он также заявлял, что ни один гражданин Украины не может быть осужден за какие-либо действия против России.