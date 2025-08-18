Лось на дороге. Погибла россиянка, участвовавшая в конкурсе "Мисс Вселенная"

На минувшей неделе российские и американские СМИ сообщили о гибели Ксении Александровой – участницы конкурса "Мисс Вселенная 2017" и обладательницы титула вице-мисс "Россия 2017".

Об обстоятельствах гибели Ксении написали РИА Новости и журнал People.

Муж погибшей рассказал, что трагедия произошла 5 июля, на 191-м километре трассы М9, между Ржевом и Зубцовым (в Тверской области РФ). "Мы возвращались из Ржева... столкнулись с лосем. Там был ремонт дороги. Дорога высокая, там нет никаких ограждений от диких животных. Откуда-то выскочил лось, выпрыгнул перед машиной. От момента того, как он выскочил, до удара прошла доля секунды. Я ничего не успел сделать. Лось влетел в салон. Удар пришелся Ксюше в голову. Она была без сознания, голова была разбита, все было в крови. Самое страшное – то, что были сломаны лобные кости черепа. Было видно, что там открытая черепно-мозговая травма", – сообщил он РИА Новости.

Как уточнил муж Ксении, они были пристегнуты, ехали с небольшой скоростью. Однако Porsche Panamera – низкий авто, и удар был хоть и не сильным, но пришелся в ноги животному, поэтому подушки безопасности не сработали.

Пострадавшую в крайне тяжелом состоянии сначала доставили в реанимацию Ржевской больницы, затем перевезли в Москву – в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. "Сначала она была в глубокой коме, потом вошла в стопор, в один из прекрасных дней полностью пришла в сознание. Повторную операцию сначала не стали делать. Она не могла говорить, потому что была на аппарате ИВЛ, но абсолютно в ясном сознании", – рассказывает муж Александровой. Впоследствии состояние пострадавшей ухудшилось, потребовалась повторная операция, которая прошла успешно. Но позже Ксения снова впала в кому. "Диагностировали менингит, который перешел в более тяжелые воспалительные заболевания мозга. Анализы стали ухудшаться, дошло до сепсиса крови. Один раз сердце смогли запустить... Но на следующий день Ксюша умерла – повторно запустить сердце не получилось", – рассказал ее муж. Он также сообщил, что намерен подать петицию для того, чтобы на данном участке установили сетки от диких животных.

Ксении Александровой было 30 лет. Она вышла замуж всего за четыре месяца до смертельной аварии. Ее смерть была констатирована 12 августа.

В апреле 2017-го Ксения Александрова из Москвы на конкурсе "Мисс Россия" завоевала титул "первой вице-мисс". В июне того же года она завоевала второе место на конкурсе "Мисс СНГ 2017". А в ноябре 2017-го в Лас-Вегасе (США) она представляла Россию на конкурсе "Мисс Вселенная". Впоследствии Ксения окончила Московский педагогический государственный университет и получила диплом психолога.