Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой будут обсуждаться условия прекращении огня в войне с Россией.

"Уже прибыл в Вашингтон. Завтра встреча с президентом Трампом. Завтра же будем говорить с европейскими лидерами. Благодарен президенту США за приглашение. Мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть длительным", – написал Зеленский в телеграм-канале рано утром 18 августа.

Зеленский подчеркнул, что мир должен быть "не так как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока – часть Донбасса". По его словам, Владимир Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения, отмечает агентство "Интерфакс-Украина".

"Или когда Украине дали вроде бы "гарантии безопасности" в 1994 году, но это не сработало. Конечно, не стоило отдавать Крым тогда так же, как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков. Украинцы борются за свою землю, за свою независимость", – подчеркнул Зеленский, отметив, что сейчас у украинских военных есть успехи в Донецкой и Сумской областях.

"Действенно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен президенту Трампу, всем в Америке, каждому партнеру, за поддержку и неоценимую помощь. Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала. И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями принудит Россию к настоящему миру. Спасибо!", – резюмировал Зеленский.