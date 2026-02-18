Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1456-й день войны

Минобороны РФ 18 февраля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В сегодняшнем отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Харьковка Сумской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Волфино, Писаревка, Береза и Мирополье Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, артиллерийской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ветеринарное, Охримовка, Терновая, Казачья Лопань, Кутузовка и Средний Бурлук Харьковской области. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, 23 автомобиля, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике аэромобильной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка, Новоосиново, Ковшаровка, Гусинка, Лесная Стенка Харьковской области и Брусовка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, бронетранспортер "Bulldog" производства Великобритании, две боевые бронированные машины "Казак", 17 автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155-мм гаубицу М777 производства США и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ижевка, Стенки, Резниковка, Малиновка, Славянск, Васютинское, Артем и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 145 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Тарасовка, Ленина, Золотой Колодезь, Кучеров Яр, Сергеевка, Гришино, Марьевка, Светлое, Белицкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Гавриловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, бронетранспортер "Pasi" финского производства, три боевые бронированные машины и девять автомобилей. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Криничное Запорожской области. Нанесли поражение формированиям штурмовой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Александровка, Покровское, Коломийцы Днепропетровской области, Риздвянка, Зеленая Диброва, Любицкое, Розовка, Гавриловка и Горькое Запорожской области. Противник потерял до 345 военнослужащих, бронетранспортер, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Григоровка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 55 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей, склад боеприпасов и два склада материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складу горючего, объектам энергетики, используемым ВСУ, местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 155 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 115131 беспилотный летательный аппарат, 650 зенитных ракетных комплексов, 27754 танка и других боевых бронированных машин, 1666 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33347 орудий полевой артиллерии и минометов, 54691 единица специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 177400 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих.

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).