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Мир

Восемь государств опубликовали заявление, осуждающее "поселенческое насилие"

Иерусалим
МИД
время публикации: 18 июня 2026 г., 19:00 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 19:00
Восемь государств опубликовали заявление, осуждающее "поселенческое насилие"
AP Photo/Amr Nabil
Восемь государств опубликовали заявление, осуждающее "поселенческое насилие"
Flash90

Министры иностранных дел Катара, Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Египта и Турции опубликовали заявление, осуждающее "усилившееся насилие израильских поселенцев на Западном берегу".

В этом заявлении упоминается недавняя попытка поджога мечети в Джильджилии. Министры заявили, что подобные нападения являются явным нарушением неприкосновенности мест отправления культа и религиозных святынь, а также международного права, включая международное гуманитарное право и соответствующие резолюции ООН.

В заявлении также говорится, что односторонние "незаконные действия Израиля на оккупированной территории", подпитывают нестабильность, насилие и экстремизм и подрывают международные усилия по достижению мира.

Министры иностранных дел выразили солидарность с палестинским народом и поддержали его право на самоопределение и создание независимого суверенного государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Мир
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