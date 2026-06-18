В Британии мужчина бросил трехлетнего мальчика в вольер с крокодилами

Трехлетний мальчик находится в критическом состоянии после того, как неизвестный мужчина бросил его в вольер с крокодилами в зоопарке в Олд-Херсте, в графстве Кембриджшир.

Британские СМИ сообщают, что по подозрению в покушении на убийство задержан 30-летний мужчина. По данным полиции, он не был знаком с ребенком.

Ребенок находится в больнице, его состояние критическое, но стабильное.