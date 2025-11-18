x
18 ноября 2025
18 ноября 2025
18 ноября 2025
18 ноября 2025
Бывший президент Гарварда, связанный с Эпштейном, отказался от общественной деятельности

время публикации: 18 ноября 2025 г., 08:55 | последнее обновление: 18 ноября 2025 г., 09:03
Бывший президент Гарварда, связанный с Эпштейном, отказался от общественной деятельности
AP Photo/Michael Dwyer

Американский экономист Ларри Саммерс, в прошлом возглавлявший министерство финансов США и занимавший пост президента Гарвардского университета, заявил о прекращении общественной деятельности после публикации его переписки с Джеффри Эпштейном.

Согласно опубликованным Конгрессом материалам, переписка продолжалась семь лет и включала в себя сотни посланий, последнее из которых было написано в 2019 году за день до повторного ареста Эпштейна, признанного виновным в педофилии и умершего в тюрьме при подозрительных обстоятельствах.

В этом переписке Саммерс выступает с комментариями, унижающими достоинство женщин, а также просит у Эпштейна советов в романтической сфере, в том числе – касательно его ученицы.

"Я стыжусь своих действий и осознаю боль, которую они причинили. Я беру на себя полную ответственность за ошибочное решение продолжить общение с г-ном Эпштейном. Я продолжу преподавание, но прекращу общественную деятельность, чтобы восстановить доверие и отношения с теми, кто мне близок", – сообщил Саммерс.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министерству юстиции США проверить вероятность контактов американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации, с 42-м президентом США Биллом Клинтоном.

Также Трамп попросил проверить связи Эпштейна с бывшим министром финансов США Ларри Саммерсом, бизнесменом и одним из основателей LinkedIn Ридом Хоффманом, а также с одним из крупнейших банков JPMorgan Chase & Co.

