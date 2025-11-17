Трамп: "Давайте не попадать в "ловушку" Эпштейна"

Президент США Дональд Трамп опубликовал многословный комментарий по поводу документов из дела Джеффри Эпштейна, выложенных в открытый доступ Комитетом по надзору Палаты представителей США.

Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек, в 2019 году покончил с собой в нью-йоркской тюрьме, где он находился по время расследования по делу. Это дало основание для слухов, что смерть была неслучайной.

Имя Дональда Трампа упоминается более чем в половине обнародованных посланий, однако журналисты не обнаружили ни одного письма, которое сам Трамп отправлял бы Эпштейну или получал от него: речь идет о пересылке новостей, обсуждении его кампаний и президенства между Эпштейном и его собеседниками. В переписке также многократно фигурируют Билл Клинтон и Барак Обама, но прямых писем от действующих или бывших президентов США в массиве нет.

В совокупности материалы, опубликованные Конгрессом и проанализированные ведущими американскими изданиями, не добавляют прямых юридических обвинений в адрес упомянутых политиков, но демонстрируют, насколько широким и устойчивым оставался круг общения Эпштейна после его первой судимости.

На своей странице в соцсети TruthSocial он написал: "Как я сказал в пятницу вечером на борту Air Force One фейковым средствам массовой информации, республиканцы в Палате представителей должны проголосовать за обнародование документов по Эпштейну, потому что нам нечего скрывать, и пора двигаться дальше от этой демократической мистификации, устроенной радикальными левыми сумасшедшими, чтобы отвлечь от великого успеха Республиканской партии, включая нашу недавнюю победу по поводу демократического "шатдауна". Министерство юстиции уже передало публике десятки тысяч страниц по "Эпштейну", рассматривает разных демократических деятелей (Билл Клинтон, Рид Хоффман, Ларри Саммерс и т.д.) и их отношения с Эпштейном, и Комитет Палаты по надзору может получить всё, на что он имеет законное право, МНЕ ВСЁ РАВНО! Всё, что меня волнует, – это чтобы республиканцы ВЕРНУЛИСЬ К ГЛАВНОМУ, а именно к экономике, "доступности" (по которой мы ПОБЕЖДАЕМ ГРАНДИОЗНО!), нашей победе в снижении инфляции с самого высокого уровня в истории практически до нуля, снижению цен для американцев, проведению исторических налоговых послаблений, привлечению триллионов долларов инвестиций в Америку (РЕКОРД!), восстановлению нашей армии, обеспечению безопасности границы, высылке преступных нелегальных иммигрантов, прекращению участия мужчин в женском спорте, остановке "трансгендер для всех" и многому другому! Никого не волновал Джеффри Эпштейн, когда он был жив, и если бы у демократов что-то было, они бы выпустили это до нашей сокрушительной победы на выборах. Некоторых "членов" Республиканской партии сейчас "используют", и мы не можем этого допустить. Давайте начнём говорить о рекордных достижениях Республиканской партии, а не попадать в "ЛОВУШКУ" Эпштейна, которая на самом деле является проклятием для демократов, а не для нас. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!"