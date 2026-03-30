ФБР: попытка теракта против синагоги в Мичигане была вдохновлена "Хизбаллой"

Федеральное бюро расследований США объявило, что попытка теракта против синагоги Temple Israel в городке Уэст-Блумфилд, штат Мичиган, была совершена "под влиянием "Хизбаллы"". С соответствующим заявлением выступила глава отделения ФБР в Детройте Дженнифер Раньян, отмечает Associated Press.

41-летний Айман Газали перед атакой записал видео, в котором говорил, что хочет "убить как можно больше" евреев.

12 марта Газали на автомобиле Ford F-150 протаранил вход в здание синагоги, где в тот момент находились около 150 детей и сотрудников дошкольного центра. По данным ФБР, в машине находились бензин и фейерверки промышленного класса. Во время атаки был ранен охранник. Затем произошла перестрелка, в которой террорист был убит.

В ФБР квалифицировали произошедшее как террористическую атаку против еврейской общины. Следствие пришло к выводу о связи мотивации Газали с "Хизбаллой", однако подробностей о прямых организационных контактах нападавшего с этой группировкой в заявлении бюро не приводится.

Как сообщал Newsru.co.il, Айман Газали был выходцем из Ливана, который хотел отомстить за смерть своих братьев, убитых в результате атаки ЦАХАЛа. Один из его братьев был командиром в "Хизбалле".

По данным LBCI, Айман Газали был родом из деревни Мушарара в Бекаа, на востоке Ливана. ВВС ЦАХАЛа неоднократно атаковали в этом районе объекты "Хизбаллы". В ходе одной из таких атак были убиты Касем и Ибрагим Газали – родные братья Аймана Газали.