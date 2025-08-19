Верховный суд России оставил в силе приговор Евгении Беркович и Светлане Петрийчук

Верховный суд РФ оставил в силе приговор Евгении Беркович и Светлане Петрийчук по делу о спектакле "Финист Ясный Сокол". Приговор Евгении Беркович – пять лет и семь месяцев колонии общего режима, Светлане Петрийчук – пять лет и десять месяцев. Об этом сообщает "Медиазона".

Беркович и Петрийчук задержали 4 мая 2023 года в Москве сначала в статусе свидетельниц, а затем как подозреваемых по делу об "оправдании терроризма". Были проведены обыски. Уголовное дело возбуждено в связи со спектаклем "Финист Ясный Сокол", поставленным несколько лет назад и удостоенным российской театральной премии "Золотая маска". В этом спектакле рассказывались истории девушек, принимающих ислам и отправляющихся на Ближний Восток к виртуальным "женихам", оказываясь в пекле террористических войн.

8 июля 2024 года 2-й Западный окружной военный суд назначил режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по шесть лет колонии по делу об "оправдании терроризма" (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Таким образом, суд полностью удовлетворил требование прокуратуры.

25 декабря 2024 года апелляционный военный суд во Власихе Московской области незначительно сократил сроки заключения: срок Беркович был сокращен на пять месяцев – до пяти лет и семи месяцев лишения свободы, срок Петрийчук – на два месяца, до пяти лет и десяти месяцев.

19 августа, обращаясь к суду, Беркович заявила: "Третий год мы в заключении. Нет сведений об образовании свидетелей со стороны обвинения. Мы осуждены за спектакль, который суд не посмотрел. Суд шел с такими нарушениями, что тут можно предположить, что все следователи, судьи и прокуроры были внезапно поражены каким-то ментальным недугом или есть специальная цель делать мне плохо. Если была такая цель, она достигнута. Одна бабушка уже умерла, вторая бабушка, самый близкий мне человек, она, будем называть вещи своими именами, не доживёт. Она уже не ходит и не слышит. Дети лишены мамы. Я нахожусь в тяжёлом состоянии. У меня тяжёлый депрессивный эпизод, я получить препаратов не могу, на могу нормально есть и не могу нормально спать. Я не знаю, кто эти люди, которые принимали эти решения. Я не знаю, неужели у государства российского нет других врагов, кроме 90-летней старухи, двух больных детей-сирот и двух женщин. Я прошу вас, ваша честь, это остановить".