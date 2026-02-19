Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1457-й день войны

Минобороны РФ 19 февраля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В сегодняшнем отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Береза, Михайловка и Мирополье Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Верхняя Писаревка, Колодезное, Ветеринарное, Анискино и Терновая Харьковской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Лесная Стенка, Петровка, Новоосиново Харьковской области и Брусовка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 17 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белокузьминовка, Кондратовка, Константиновка и Артема Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 115 военнослужащих, девять автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе одно иностранного производства. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Анновка, Белозерское, Новоалександровка, Сергеевка, Водянское Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Гавриловка и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Воскресенка, Комсомольское, Воздвижевка, Самойловка, Барвиновка, Верхняя Терса Запорожской области, Великомихайловка, Александровка и Покровское Днепропетровской области. Противник потерял до 375 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две боевые машины реактивной системы залпового огня, в том числе пусковую установку реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Щербаки и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 20 военнослужащих, пять автомобилей и склад материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение хранилищу горючего, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 301 беспилотный летательный аппарат самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 115 432 беспилотных летательных аппарата, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 768 танков и других боевых бронированных машин, 1 668 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 376 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 769 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 177400 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих.

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).