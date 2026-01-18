Идея Трампа? $1 млрд за "постоянное место" в "Совете мира" по Газе. Белый дом опровергает

Администрация президента США Дональда Трампа, по данным Bloomberg, предлагает ввести финансовое условие для стран, желающих получить "постоянный" статус в создаваемом Вашингтоном "Совете мира" для управления сектором Газы: взнос не менее $1 млрд.

В проекте устава, оказавшемся в распоряжении Bloomberg, говорится, что каждое государство-член будет входить в совет не более чем на три года (с продлением "по усмотрению председателя"), однако это ограничение не распространяется на страны, которые внесут более $1 млрд наличными в течение первого года после вступления документа в силу.

Белый дом назвал публикацию "вводящей в заблуждение" и заявил, что обязательного минимального членского взноса нет, отмечает Reuters.

Состав "Совета мира" по Газе

Президент США Дональд Трамп официально объявил о составе "Совета мира" для управления сектором Газы.

Состав "Совета мира":

Дональд Трамп – председатель;

Марко Рубио – госсекретарь США;

Стив Виткофф – специальный посланник президента США на Ближнем Востоке;

Джаред Кушнер – инвестор, зять президента США;

Тони Блэр – бывший премьер-министр Великобритании;

Марк Роуэн – американский миллиардер, глава Apollo Global Management;

Аджай Банга – президент Всемирного банка;

Роберт Гэбриел – заместитель советника президента США по национальной безопасности.

Для оперативного управления создается "Исполнительный совет Газы". В него, помимо членов основного Совета, вошли представители стран региона и международные эксперты:

Хакан Фидан – министр иностранных дел Турции;

Хасан Рашад – глава разведки Египта;

Рим Аль-Хашими – министр ОАЭ по международному сотрудничеству;

Якир Габай – израильско-кипрский миллиардер;

Николай Младенов – бывший спецкоординатор ООН, который станет связующим звеном между международным Советом и палестинской администрацией.

Канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что президент США Дональд Трамп направил Эрдогану письмо с приглашением присоединиться к "Совету мира" для управления сектором Газы.

Параллельно с этим министерство иностранных дел Египта объявило, что президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси также рассматривает предложение о вступлении в "Совет мира".

Реакция Израиля

Канцелярия главы правительства опубликовала в субботу, 17 января, следующее заявление:

"Объявление о составе комитета по управлению Газой, подчиненного "Совету мира", не было согласовано с Израилем и противоречит его политике.

Премьер-министр поручил министру иностранных дел обратиться по этому вопросу к государственному секретарю США.