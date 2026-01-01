США заявили об ударе по двум "наркосудам", пятеро убитых

Вооруженные силы США сообщили, что нанесли удары по двум плавсредствам, которые, по данным американских военных, использовались для перевозки наркотиков. По информации армии США, в результате атак были убиты пять человек. В сообщении не уточняется, где именно были осуществлены удары и к какой стране принадлежали суда.

Отмечается, что удары стали частью кампании администрации президента Дональда Трампа против морского наркотрафика.

По данным военных, с сентября 2025 года было осуществлено более 30 атак по судам, подозреваемым в участии в наркоторговле, в акватории Карибского моря и Тихого океана. По американским оценкам, эти операции привели к гибели около 110 человек.