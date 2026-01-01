x
Мир

США заявили об ударе по двум "наркосудам", пятеро убитых

США
Наркотики
Пентагон
время публикации: 01 января 2026 г., 05:07 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 05:29
США заявили об ударе по двум "наркосудам", пятеро убитых
x.com/Southcom

Вооруженные силы США сообщили, что нанесли удары по двум плавсредствам, которые, по данным американских военных, использовались для перевозки наркотиков. По информации армии США, в результате атак были убиты пять человек. В сообщении не уточняется, где именно были осуществлены удары и к какой стране принадлежали суда.

Отмечается, что удары стали частью кампании администрации президента Дональда Трампа против морского наркотрафика.

По данным военных, с сентября 2025 года было осуществлено более 30 атак по судам, подозреваемым в участии в наркоторговле, в акватории Карибского моря и Тихого океана. По американским оценкам, эти операции привели к гибели около 110 человек.

Мир
