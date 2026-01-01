США заявили об ударе по двум "наркосудам", пятеро убитых
время публикации: 01 января 2026 г., 05:07 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 05:29
Вооруженные силы США сообщили, что нанесли удары по двум плавсредствам, которые, по данным американских военных, использовались для перевозки наркотиков. По информации армии США, в результате атак были убиты пять человек. В сообщении не уточняется, где именно были осуществлены удары и к какой стране принадлежали суда.
Отмечается, что удары стали частью кампании администрации президента Дональда Трампа против морского наркотрафика.
По данным военных, с сентября 2025 года было осуществлено более 30 атак по судам, подозреваемым в участии в наркоторговле, в акватории Карибского моря и Тихого океана. По американским оценкам, эти операции привели к гибели около 110 человек.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 декабря 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 декабря 2025