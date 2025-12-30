x
30 декабря 2025
30 декабря 2025
30 декабря 2025
30 декабря 2025
Мир

Трамп: США нанесли удар по территории Венесуэлы

США
Венесуэла
время публикации: 30 декабря 2025 г., 10:12 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 10:18
Трамп: США нанесли удар по территории Венесуэлы
Doug Mills/The New York Times via AP, Pool

Президент США Дональд Трамп сообщил о нанесении удара по венесуэльскому порту, который используют контрабандисты наркотиков. Речь идет о первом подтвержденном американском ударе по территории Венесуэлы за время нынешней кампании.

"В порту, где наркотики грузили на лодки, был большой взрыв. Мы нанесли удар по лодка, а теперь и по району, где они это делали. Ничего этого больше нет", – сказал он журналистам в своем имении Мар-а-Лаго, где Трамп встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Трамп не назвал время и место удара, а также не стал уточнять был ли удар нанесен вооруженными силами или ЦРУ. Американские СМИ на основании источников сообщают, что речь идет о ЦРУ, в ходе операции были задействованы беспилотные летательные аппараты.

Согласно CNN, удар был нанесен в начале декабря по "удаленному причалу", который использовался группировкой Tren de Aragua для погрузки наркотиков на лодки. Жертв в результате операции не было.

Примечательно, что власти Венесуэлы об этом ударе не сообщали

