"Иноагенту" Александру Архангельскому не позволили использовать в книге стихи Пастернака

Литературовед и публицист Александр Архангельский рассказал, что юристы не разрешили ему включать в свою книгу произведения Бориса Пастернака, объяснив это статусом "иностранного агента", сообщает "Медуза".

Архангельский написал в своем телеграм-канале, что составляет антологию русской поэзии. Издателем книги выступает Георгий Урушадзе, основатель издательства Freedom Letters. По словам Архангельского, они договорились, что "все должно быть по закону, с соблюдением авторских прав".

"То есть, если не прошло 70 лет со смерти автора, нужно спрашивать согласия либо наследников либо их законных представителей. Юристов, управляющих правами на Пастернака (не семья!), я честно предупредил в запросе, что я иноагент. После долгой паузы ответили, что "не имеют возможности работать с пользователями прав – иностранными агентами по действующему законодательству". Не буду впадать в пафос, напоминать, что речь об авторе "Доктора Живаго", который был прямо обвинен в иностранном влиянии, выдавлен за пределы легального литературного поля", – рассказал Архангельский.

Он добавил, что найдет с издателем "красивый выход" из ситуации, но не уточнил какой. По его словам, недавно у него произошел похожий случай, когда он попросил у неназванного государственного музея в России разрешение на использование на обложке книги про Александра Пушкина портрет писателя, созданный Орестом Кипренским.

Минюст включил Александра Архангельского в реестр "иностранных агентов" в ноябре 2024 года.