x
01 октября 2025
|
последняя новость: 19:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 октября 2025
|
01 октября 2025
|
последняя новость: 19:31
01 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

"Иноагенту" Александру Архангельскому не позволили использовать в книге стихи Пастернака

время публикации: 01 октября 2025 г., 19:16 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 19:30
"Иноагенту" Александру Архангельскому не позволили использовать в книге стихи Пастернака
Википедия. Фото: Rodrigo Fernandez

Литературовед и публицист Александр Архангельский рассказал, что юристы не разрешили ему включать в свою книгу произведения Бориса Пастернака, объяснив это статусом "иностранного агента", сообщает "Медуза".

Архангельский написал в своем телеграм-канале, что составляет антологию русской поэзии. Издателем книги выступает Георгий Урушадзе, основатель издательства Freedom Letters. По словам Архангельского, они договорились, что "все должно быть по закону, с соблюдением авторских прав".

"То есть, если не прошло 70 лет со смерти автора, нужно спрашивать согласия либо наследников либо их законных представителей. Юристов, управляющих правами на Пастернака (не семья!), я честно предупредил в запросе, что я иноагент. После долгой паузы ответили, что "не имеют возможности работать с пользователями прав – иностранными агентами по действующему законодательству". Не буду впадать в пафос, напоминать, что речь об авторе "Доктора Живаго", который был прямо обвинен в иностранном влиянии, выдавлен за пределы легального литературного поля", – рассказал Архангельский.

Он добавил, что найдет с издателем "красивый выход" из ситуации, но не уточнил какой. По его словам, недавно у него произошел похожий случай, когда он попросил у неназванного государственного музея в России разрешение на использование на обложке книги про Александра Пушкина портрет писателя, созданный Орестом Кипренским.

Минюст включил Александра Архангельского в реестр "иностранных агентов" в ноябре 2024 года.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 ноября 2024

Минюст РФ обновил реестр "иноагентов"