01 октября 2025
01 октября 2025
Мир

Трамп подписал указ: "Любое нападение на Катар – угроза миру и безопасности США"

Дональд Трамп
Катар
время публикации: 01 октября 2025 г., 15:34 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 15:34
Трамп подписал указ: "Любое нападение на Катар – угроза миру и безопасности США"
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому "любое вооруженное нападение на территорию, суверенитет или критическую инфраструктуру Катара будет рассматриваться как угроза миру и безопасности Соединенных Штатов".

Как сообщает The Jerusalem Post, в этом документе подчеркивается: "в случае такого нападения США предпримут все законные и уместные меры, включая дипломатические, экономические и в случае необходимости военные, чтобы защитить интересы США и Катара и восстановить мир".

Мир
