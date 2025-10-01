Трамп подписал указ: "Любое нападение на Катар – угроза миру и безопасности США"

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому "любое вооруженное нападение на территорию, суверенитет или критическую инфраструктуру Катара будет рассматриваться как угроза миру и безопасности Соединенных Штатов".

Как сообщает The Jerusalem Post, в этом документе подчеркивается: "в случае такого нападения США предпримут все законные и уместные меры, включая дипломатические, экономические и в случае необходимости военные, чтобы защитить интересы США и Катара и восстановить мир".