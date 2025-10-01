Представитель ХАМАСа сообщил BBC, что группировка отклонит план Трампа

Высокопоставленный представитель ХАМАСа на условиях анонимности сообщил BBC, что группировка отвергнет предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию в секторе Газы.

По его словам, план служит израильским интересам и игнорирует интересы палестинского народа, а ХАМАС не согласится ни на разоружение, ни на ввод в Газу международных сил, считая последнее новой формой оккупации.

В публикации отмечается, что за продолжение вооруженной борьбы выступает глава военного крыла ХАМАСа в Газе Изз ад-Дин аль-Хаддад. Лидеры ХАМАСа вне Газы фактически отстранены от дискуссий, поскольку израильские заложники находятся не под их контролем.

План Трампа предусматривает прекращение военных действий, возвращение заложников, вывод ЦАХАЛа из сектора, разоружение ХАМАСа и отстранение его от власти, реконструкцию Газы и временную передачу сектора под контроль "Мирной комиссии", которую возглавит американский президент. В нем также говорится о возможности палестинской государственности.

Предложение Трампа было поддержано премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и председателем Палестинской администрации Махмудом Аббасом, а также значительной частью международного сообщества, в том числе Турцией, Египтом, Катаром и Саудовской Аравией. О перспективах его принятия ХАМАСом поступает противоречивая информация.