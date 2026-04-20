В Индии произошел взрыв на фабрике фейерверков, множество погибших

По меньшей мере 25 человек погибли вечером 19 апреля при взрыве на фабрике фейерверков в индийском штате Тамилнад. Множество людей пострадали, состояние четырех из них тяжелое.

Несмотря на то, что в воскресенье предприятие должно было быть закрыто, на нем находилось около 50 человек. Когда на место прибыли пожарные, произошел второй взрыв. Опасность новых возгораний значительно осложнила спасательные работы.

Начато расследование. Предполагается, что причиной пожара стало нарушение норм безопасности. Владелец фабрики и начальник цеха скрылись, ведутся их поиски.