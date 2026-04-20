x
20 апреля 2026
|
последняя новость: 12:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Индии произошел взрыв на фабрике фейерверков, множество погибших

Пожары
Индия
время публикации: 20 апреля 2026 г., 12:04 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 12:09
В Индии произошел взрыв на фабрике фейерверков, множество погибших
AP Photo/Rajanish Kakade

По меньшей мере 25 человек погибли вечером 19 апреля при взрыве на фабрике фейерверков в индийском штате Тамилнад. Множество людей пострадали, состояние четырех из них тяжелое.

Несмотря на то, что в воскресенье предприятие должно было быть закрыто, на нем находилось около 50 человек. Когда на место прибыли пожарные, произошел второй взрыв. Опасность новых возгораний значительно осложнила спасательные работы.

Начато расследование. Предполагается, что причиной пожара стало нарушение норм безопасности. Владелец фабрики и начальник цеха скрылись, ведутся их поиски.

Мир
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook