В Гонконге скатился в море Boeing 747, погибли два сотрудника аэропорта

время публикации: 20 октября 2025 г., 11:05 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 11:53
Wikipedia.org. Фото: MarcelX42

Два человека погибли в Международном аэропорту Гонконга, когда грузовой Boeing 747 компании ACT Airlines, прилетевший из Дубая, съехал с взлетно-посадочной полосы и скатился в море, столкнувшись со служебным автомобилем.

Погибшие находились в автомобиле, оказавшемся под водой. Один из них, которому было 30 лет, был поднят водолазами и признан умершим. Смерть второго, которому был 41 год, была констатирована в больнице.

Четыре члена экипажа покинули самолет самостоятельно. Причины инцидента устанавливаются. Перед посадкой пилоты не сообщали о неисправностях. Погода и состояние ВПП были нормальными.

