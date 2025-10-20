x
20 октября 2025
20 октября 2025
20 октября 2025
20 октября 2025
Мир

WhatsApp ограничит количество сообщений,которые можно посылать без ответа

Соцсети
время публикации: 20 октября 2025 г., 10:34 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 10:34
WhatsApp ограничит количество сообщений,которые можно посылать без ответа
AP Photo/Patrick Sison, File

В платформе моментальных сообщений WhatsApp в рамках борьбы со спамом будет ограничено количество сообщений, которые пользователь сможет отправлять на номер, не входящий в лист его контактов.

Как сообщает TechCrunch, каждое сообщение, отправленное пользователем на такой номер, будет засчитываться в месячную квоту, если оно было оставлено без ответа принимающей стороной.

На данный момент WhatsApp не раскрыл размер квоты, сообщив, что когда пользователь приблизится к лимиту, у него в приложении появится предупреждение с подсчётом сообщений.

В рамках пилотного проекта данное ограничение будет запущено в ближайшие недели в нескольких странах.

Мир
