WhatsApp ограничит количество сообщений,которые можно посылать без ответа

В платформе моментальных сообщений WhatsApp в рамках борьбы со спамом будет ограничено количество сообщений, которые пользователь сможет отправлять на номер, не входящий в лист его контактов.

Как сообщает TechCrunch, каждое сообщение, отправленное пользователем на такой номер, будет засчитываться в месячную квоту, если оно было оставлено без ответа принимающей стороной.

На данный момент WhatsApp не раскрыл размер квоты, сообщив, что когда пользователь приблизится к лимиту, у него в приложении появится предупреждение с подсчётом сообщений.

В рамках пилотного проекта данное ограничение будет запущено в ближайшие недели в нескольких странах.