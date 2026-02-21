В Венесуэле амнистированы сотни политических заключенных

В Венесуэле амнистированы 379 политических заключенных, они должны быть освобождены в течение ближайших суток, сообщил в интервью местному телевидению депутат Хорхе Арреаса, заместитель главы комиссии, курирующей процесс амнистии.

Как отмечает AFP, данное заявление прозвучало после вступления в силу нового закона об амнистии, принятого на этой неделе.

Ранее парламент Венесуэлы одобрил ограниченный закон об амнистии. Власти называют этот закон "шагом к национальному примирению". Однако правозащитные организации критикуют его за ограничения и исключения. В частности, закон не распространяется на обвинения, связанные с насилием, коррупцией и военными преступлениями.

По данным Reuters, новая власть в Каракасе в последние недели уже освободила сотни людей, которых правозащитники считают политзаключенными, на фоне попыток нормализовать отношения с США.