США усиливают давление на Кубу: в Карибское море вошел авианосец Nimitz

Авианосец Nimitz в сопровождении двух ракетных эсминцев вошел в Карибское море и, по данным Южного командования ВС США, останется там на некоторое время на фоне усиления давления администрации Дональда Трампа на Кубу, сообщает The New York Times.

Американский чиновник заявил газете, что Вашингтон намерен использовать авианосец и базирующиеся на нем истребители прежде всего как демонстрацию силы, а не как платформу для крупной военной операции.

Прибытие авианосной группы совпало с публикацией минюстом США обвинений против 94-летнего Рауля Кастро, бывшего первого секретаря ЦК Компартии Кубы и младшего брата Фиделя Кастро, а также еще пяти человек: им инкриминируются убийства и заговор с целью убийства граждан США в связи с крушением в 1996 году двух американских самолетов организации Brothers to the Rescue.

По данным NYT, значительная часть сил, ранее сосредоточенных Пентагоном в Карибском бассейне для операции против Николаса Мадуро, после ее завершения покинула регион и была переброшена для участия в войне против Ирана. В регионе, по данным ВМС США, также остается универсальный десантный корабль Iwo Jima с подразделениями морской пехоты на борту.