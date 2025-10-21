Трамп утверждает: ближневосточные страны готовы к военной конфронтации с ХАМАСом

Президент США Дональд Трамп дал понять, что несколько ближневосточных государств, а также Индонезия выразили готовность направить войска в сектор Газы и вступить в прямую конфронтацию с террористической группировкой ХАМАС.

"Множество наших прекрасных союзников на Ближнем Востоке и за его непосредственными пределами ясно и с большим энтузиазмом проинформировали меня, что по моей просьбе будут готовы направить в Газу серьезные силы и "привести их ХАМАС в чувство"", – написал он в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, он сообщил этим странам и Израилю, что это еще рано: он все еще надеется, что ХАМАС поступит правильно. "Но, если этого не произойдет, конец ХАМАСа будет быстрым, жестоким и яростным", – добавил президент США.

Трамп выразил отдельную благодарность "прекрасной Индонезии и ее великолепному президенту" за помощь, оказанную Ближнему Востоку и США. Отметим, что ранее президент Индонезии Прабово Субианто заявлял о готовности принять направить в Газу военных, но о столкновениях с ХАМАСом речи не шло.