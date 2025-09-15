x
15 сентября 2025
15 сентября 2025
Мир

Дональд Туск: "Нейтрализован дрон, летевший над дворцом президента Польши"

NATO
Польша
время публикации: 15 сентября 2025 г., 22:53 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 22:59
Дональд Туск: "Нейтрализован дрон, летевший над дворцом президента Польши"
Chancellery of the Prime Minister of Poland via AP

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о нейтрализации беспилотного летательного аппарата, проникшего в воздушное пространство над Бельведерским дворцом – одной из резиденций президента Польши, а также в воздушное пространство над еще одним правительственным зданием в Варшаве.

"Арестованы два гражданина Беларуси. Ведется расследование", – написал политик в социальной сети X. Туск не стал предоставлять дополнительные подробности.

Напомним, что несколько дней назад в воздушное пространство Польши проникло около 20 российских дронов. Были задействованы средства ПВО и военная авиация. Аэропорты Варшавы, Люблина и Жешува приостановили работу.

Западные политики выразили уверенность, что тем самым президент России Владимир Путин попытался проверить работу системы ПВО восточной границы NATO. Лидеры государств альянса начали интенсивные консультации по вопросам коллективной безопасности.

